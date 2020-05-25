В Украине могут подорожать авиабилеты

В Украине планируют ввести авиационный сбор

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В Украине планируют ввести авиационный сбор

Из-за авиационного сбора, который перевозчикам предстоит платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз, могут подорожать билеты на самолет

Авиационный сбор будет автоматически включен в цену авиабилетов, сообщает UBR, информирует RegioNews.

За соответствующий законопроект №2424 в первом чтении уже проголосовали народные депутаты.

Согласно принятому документу, на каждого пассажира он составит $0,5 на внутренних рейсах и $2 на международных рейсах.

Кроме того, перевозчику предстоит заплатить $2,5 за каждую тонну груза во внутреннем сообщении и $10 – в международном.

От уплаты авиационного сбора будут освобождены следующие категории пассажиров:

- транзитные пассажиры, которые летят через Украину;

- пассажиры, которые летят по сервисным билетам;

- пассажиры чартерных рейсов, если их число в самолете меньше 10.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет заявил, что авиакомпании продают билеты на рейсы, которые могут не состояться из-за эпидемии коронавируса.