В Украине могут подорожать авиабилеты
Из-за авиационного сбора, который перевозчикам предстоит платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз, могут подорожать билеты на самолет
Авиационный сбор будет автоматически включен в цену авиабилетов, сообщает UBR, информирует RegioNews.
За соответствующий законопроект №2424 в первом чтении уже проголосовали народные депутаты.
Согласно принятому документу, на каждого пассажира он составит $0,5 на внутренних рейсах и $2 на международных рейсах.
Кроме того, перевозчику предстоит заплатить $2,5 за каждую тонну груза во внутреннем сообщении и $10 – в международном.
От уплаты авиационного сбора будут освобождены следующие категории пассажиров:
- транзитные пассажиры, которые летят через Украину;
- пассажиры, которые летят по сервисным билетам;
- пассажиры чартерных рейсов, если их число в самолете меньше 10.
Напомним, ранее Антимонопольный комитет заявил, что авиакомпании продают билеты на рейсы, которые могут не состояться из-за эпидемии коронавируса.
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