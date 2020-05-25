В Україні можуть подорожчати авіаквитки
Через авіаційний збір, який перевізникам доведеться платити за кожного свого пасажира і комерційний вантаж, можуть подорожчати квитки на літак
Авіаційний збір буде автоматично включений в ціну авіаквитків, повідомляє UBR, інформує RegioNews.
За відповідний законопроект №2424 в першому читанні вже проголосували народні депутати.
Згідно з прийнятим документом, на кожного пасажира він складе $0,5 на внутрішніх рейсах і $2 на міжнародних рейсах.
Крім того, перевізнику доведеться заплатити $2,5 за кожну тонну вантажу у внутрішньому сполученні та $10 – у міжнародному.
Від сплати авіаційного збору будуть звільнені наступні категорії пасажирів:
- транзитні пасажири, які летять через Україну;
- пасажири, які летять за сервісними квитками;
- пасажири чартерних рейсів, якщо їх кількість у літаку менше 10.
Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет заявив, що авіакомпанії продають квитки на рейси, які можуть не відбутися через епідемію коронавіруса.
- 13:49 25 травня "Батьківщина" вийшла із самоізоляції
- 13:39 25 травня Вадим Столар створює мережу телеканалів під політпроєкт Льовочкіна і Бойка
- 13:27 25 травня Аваков створив новий таємний департамент поліції
- 13:04 25 травня В Івано-Франківську ТЦ "Метро" оштрафували на 34 тисячі за порушення карантину
- 12:54 25 травня Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваному призначили психіатричну експертизу
- 12:20 25 травня Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
- 19:30 24 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
- 21:12 23 травня З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко