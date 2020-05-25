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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 12:06 4

В Україні можуть подорожчати авіаквитки

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25 травня 2020, 12:06 4
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В Україні планують ввести авіаційний збір
Фото: picabu
В Україні планують ввести авіаційний збір

Через авіаційний збір, який перевізникам доведеться платити за кожного свого пасажира і комерційний вантаж, можуть подорожчати квитки на літак

Авіаційний збір буде автоматично включений в ціну авіаквитків, повідомляє UBR, інформує RegioNews.

За відповідний законопроект №2424 в першому читанні вже проголосували народні депутати.

Згідно з прийнятим документом, на кожного пасажира він складе $0,5 на внутрішніх рейсах і $2 на міжнародних рейсах.

Крім того, перевізнику доведеться заплатити $2,5 за кожну тонну вантажу у внутрішньому сполученні та $10 – у міжнародному.

Від сплати авіаційного збору будуть звільнені наступні категорії пасажирів:
- транзитні пасажири, які летять через Україну;
- пасажири, які летять за сервісними квитками;
- пасажири чартерних рейсів, якщо їх кількість у літаку менше 10.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет заявив, що авіакомпанії продають квитки на рейси, які можуть не відбутися через епідемію коронавіруса.


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