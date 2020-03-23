"Укроборонпром" открывает конструкторскую документацию для изготовления аппаратов ИВЛ

Государственный концерн "Укроборонпром" возобновил частично уничтоженную конструкторскую документацию аппаратов искусственной вентиляции легких БРИЗ-Т и готов передать копии частным производителям, которые могут быстро наладить производство приборов

Фото: Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" возобновил частично уничтоженную конструкторскую документацию аппаратов искусственной вентиляции легких БРИЗ-Т и готов передать копии частным производителям, которые могут быстро наладить производство приборов

Речь идет о документации на невоенную продукцию медицинского назначения, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

В Концерне провели ревизию производственных мощностей завода, который остановил производство продукции 12 лет назад, финансового состояния предприятия, имеющего более 100 миллионов гривен долгов перед госучреждениями, коммунальными службами города и бывшими работниками.

"За прошедшие десять лет завод не получал ни одного государственного заказа на свою продукцию. Последние переговоры об этом были во время эпидемии свиного гриппа (H1N1) в 2008 году. На производство аппаратов искусственной вентиляции завод взял кредит, но обещанный Кабмином заказ на тысячу аппаратов так и не получил. Кредитная нагрузка, финансовый кризис и отсутствие новых заказов привели к полной остановке завода "Буревестник" в течение последних 10 лет ", - пояснил ситуацию на предприятии заместитель гендиректора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем.

В течение последней недели инженеры концерна, конструкторы и технологи пяти других заводов Укроборонпрома тщательно изучали конструкторскую документацию аппарата искусственного дыхания, последнюю модификацию которого завод выпускал десятки лет назад, и провели ряд консультаций о возможности восстановления производства на "Буревестнике".

В итоге было принято решение открыть документацию для частных производителей медицинских приборов, которые заинтересованы в изготовлении аппаратов искусственного дыхания такого образца (БРИЗ-Т, на фото). Это позволит инженерам точно определить количество и способ изготовления комплектующих, часть из которых является импортной, оценить длительность производственного цикла и объем необходимых инвестиций за имеющихся у них ресурсов.

"Буревестник - это яркий пример небрежности по отношению к украинским оборонных предприятиям. В прошлом - мощный завод, который изготавливал радиоэлектронные системы практически для всего советского флота, сегодня превратился в завод-призрак с безнадежными долгами и без заказов от государства. Таких предприятий в Концерне более 20 и нынешняя ситуация ярко демонстрирует, что таким потерянным для отечественного военно-промышленного комплекса заводам нужно дать новую жизнь ", - пояснил Найем.

"Понимая реальное состояние предприятия, мы все равно потратили последнюю неделю на выяснение возможности и целесообразности производить на заводе аппараты искусственного дыхания. Здесь важно разделять две вещи: восстановление производства на самом "Буревестнике" и восстановление изготовления аппаратов. Мы решили отдать всю конструкторскую документацию частным компаниям, которые имеют станки, могут быстро подстроить свои мощности для изготовления необходимых деталей и корпуса, получить сертификацию и провести испытания. Если таковые имеются и могут изготовить свои версии "Бриза" в сжатые сроки и по вменяемой стоимости - Укроборонпром предоставит чертежи и сопроводительную документацию", - прокомментировал ситуацию генеральный директор госконцерна Абромавичюс.

Напомним, предприятия Укроборонпрома начали производство средств индивидуальной защиты и другой продукции, которая может помочь государству и гражданам в борьбе с коронавирусом.

Так, хмельницкое предприятие "Новатор" шьет марлевые повязки для работников "Укроборонпрома" и готовится выпускать первые отечественные респираторы, также Новатор производит аппараты ультрафиолетового облучения УФИД СД, способных безопасно для человека обеззараживать воздух и поверхности в больших помещениях и в местах скопления людей.

Николаевский завод "Заря-Машпроект" возобновил линию по производству медицинского кислорода и уже направил в городских больниц Николаева первую партию баллонов.