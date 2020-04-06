Рекорд: к "антиколомойському" закону внесли 6 тысяч поправок и это не конец

Нардепы, которые не поддерживают так называемый "антиколомойський" закон, подали к рассмотрению законопроекту во втором чтении почти шесть тысяч поправок

Фото: iportal.rada.gov.ua

Нардепы, которые не поддерживают так называемый "антиколомойський" закон, подали к рассмотрению законопроекту во втором чтении почти шесть тысяч поправок

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от "Голоса", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook 6 апреля.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, то ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит" , - написал он.

В то же время нардеп уточнил, что сегодня, 6 апреля, последний день внесения поправок, поэтому допускает, что его коллеги могут внести в законопроект 10000 правок.

Как отметил Железняк в коментары, это выглядит как рекорд.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. Закон поддержали 259 нардепов. От "Слуги народов" было 206 голосов, "Европейской солидарности" – 23, "Голоса" – 13, "Доверия" – 12, внефракционные – 5. Не голосовали фракции совсем ОПЗЖ, "Батькивщина" и депгруппа "За будущее".

31 февраля в Раде зарегистрировали два проекта постановлений об отмене этого решения парламента.

Отметим, открытие рынка земли было одним из требовани МВФ для продолжения сотрудничества. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.

По прогнозами Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

Как сообщалось, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.