Крупные сети АЗС снизили цены на бензин
Как передает RegioNews, об этом enkorr.com сообщили в "Консалтингій группе А-95".
В частности, стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО и WOG снизилась до 25,99 грн/л, бензина А-95 - до 26,99 грн/л.
Как отмечается, цена ДТ на станциях этих операторов сравнялась с ценой в консолидированной сети "Приват" (1540 АЗС), которая в течение последних лет считалась основным оператором эконом-сегмента.
В свою очередь, компания Amic (227 АЗС) снизила цены бензинов на 20 коп./л. Это второе снижение цен за последнюю неделю: 20 марта компания снизила стоимость всех видов топлива на 50 коп/л.
Столичная сеть KLO (60 АЗС) 26 марта на 50 коп/л снизила цену бензина А-92 и на 30 коп/л А-95 и ДТ. Также на 96 коп/л цены бензинов снизила БРСМ-Нафта (167 АЗС), Сһіро (54 АЗС) - снизила стоимость толпіве на 30 коп/л.
В целом средняя розничная цена бензина по стране снизилась на 27-28 коп/ л, ДТ - на 25 коп/л.
Напомним, 10 марта в АМКУ заявили, что из-за сильнейшего обвала мировых цен на нефть не следует ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС.
- 16:55 26 марта WOG предоставит бесплатный бензин для карет скорой помощи
- 16:55 26 марта Министерство образования разработало два сценария для школьников и студентов
- 16:47 26 марта В Кропивницком отменили льготный проезд
- 16:43 26 марта Убийство экс-главы "Интера": Кожаре выбирают меру пресечения
- 16:23 26 марта Во Львовской области председателя ОТГ разоблачили на торговле землей
- 16:21 26 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 15:55 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида