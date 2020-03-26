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26 марта 2020, 15:11 8

Крупные сети АЗС снизили цены на бензин

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26 марта 2020, 15:11 8
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Сети АЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л
Фото: Zakon.kz
Сети АЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л

Как передает RegioNews, об этом enkorr.com сообщили в "Консалтингій группе А-95".

В частности, стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО и WOG снизилась до 25,99 грн/л, бензина А-95 - до 26,99 грн/л.

Как отмечается, цена ДТ на станциях этих операторов сравнялась с ценой в консолидированной сети "Приват" (1540 АЗС), которая в течение последних лет считалась основным оператором эконом-сегмента.

В свою очередь, компания Amic (227 АЗС) снизила цены бензинов на 20 коп./л. Это второе снижение цен за последнюю неделю: 20 марта компания снизила стоимость всех видов топлива на 50 коп/л.

Столичная сеть KLO (60 АЗС) 26 марта на 50 коп/л снизила цену бензина А-92 и на 30 коп/л А-95 и ДТ. Также на 96 коп/л цены бензинов снизила БРСМ-Нафта (167 АЗС), Сһіро (54 АЗС) - снизила стоимость толпіве на 30 коп/л.

В целом средняя розничная цена бензина по стране снизилась на 27-28 коп/ л, ДТ - на 25 коп/л.

Напомним, 10 марта в АМКУ заявили, что из-за сильнейшего обвала мировых цен на нефть не следует ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС.


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