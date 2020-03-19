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19 марта 2020, 15:23

Сети супермаркетов сократили время работы

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19 марта 2020, 15:23
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Большие супермаркеты сокращают время своей работы, чтобы сотрудники могли добраться на работу и домой
Фото: Shutterstock
Большие супермаркеты сокращают время своей работы, чтобы сотрудники могли добраться на работу и домой

Об этом пишет RegioNews.

Fozzy Group и Novus приняли решение уменьшить на час время открытия и закрытия, чтобы сотрудники успевали добраться на работу. Теперь почти 180 супермаркетов "Сільпо", магазины Novus будут работать с 9:00 до 22:00.

Ритейлеры обещают, что новый график не повлияет на доступность товаров.

Напомним, сеть магазинов "АТБ" вводит с 18 марта ограничения на продажу товаров в одни руки с целью обеспечения возможности населения приобрести все необходимые товары


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