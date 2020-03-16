В Запорожье мужчина пришел в магазин в противогазе

В Запорожье в гипермаркете "Эпицентр" мужчина закупал строительные материалы в противогазе

Фото: pixabay.com

В Запорожье в гипермаркете "Эпицентр" мужчина закупал строительные материалы в противогазе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на forpost.media.

Мужчина вел себя естественно. Почему именно он надел противогаз в магазин неизвестно.

В издании предположили, что мужчина так сделал из-за коронавируса или загрязнения экологии.

"Мы имеем несколько вариантов, что этим хотел сказать неизвестный: первое, это из-за паники распространения коронавируса, второе, "бунт" против загрязнения экологии в городе. В любом случае к инциденту можно относиться с юмором, которого нам так не хватает в связи с последними событиями", - сказано в сообщении.