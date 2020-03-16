10:22  16 марта
Консульства Украины приостановили выдачу виз
09:01  16 марта
За рубежом от коронавируса лечат 6 украинцев - МИД
10:53  16 марта
Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России
UA | RU
UA | RU
16 марта 2020, 11:10 10

В Запорожье мужчина пришел в магазин в противогазе

Читайте також
українською мовою
16 марта 2020, 11:10 10
Читайте також українською мовою
В Запорожье в гипермаркете "Эпицентр" мужчина закупал строительные материалы в противогазе
Фото: pixabay.com
В Запорожье в гипермаркете "Эпицентр" мужчина закупал строительные материалы в противогазе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на forpost.media.

Мужчина вел себя естественно. Почему именно он надел противогаз в магазин неизвестно.

В издании предположили, что мужчина так сделал из-за коронавируса или загрязнения экологии.

"Мы имеем несколько вариантов, что этим хотел сказать неизвестный: первое, это из-за паники распространения коронавируса, второе, "бунт" против загрязнения экологии в городе. В любом случае к инциденту можно относиться с юмором, которого нам так не хватает в связи с последними событиями", - сказано в сообщении.


противогаз магазин
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 11:48
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »