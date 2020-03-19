Мережі супермаркетів скоротили час роботи

Великі супермаркети скорочують час своєї роботи, щоб співробітники могли дістатися на роботу і додому

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Великі супермаркети скорочують час своєї роботи, щоб співробітники могли дістатися на роботу і додому

Про це пише RegioNews.

Fozzy Group і Novus прийняли рішення зменшити на годину час відкриття і закриття, щоб співробітники встигали дістатися на роботу. Тепер майже 180 супермаркетів "Сільпо", магазини Novus працюватимуть з 9:00 до 22:00.

Рітейлери обіцяють, що новий графік не вплине на доступність товарів.

Нагадаємо, мережа магазинів "АТБ" вводить з 18 березня обмеження на продаж товарів в одні руки з метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари