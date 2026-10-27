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27 жовтня 2026, 15:59

Ватажку "Востока" оголосили підозру за катування цивільного в Маріуполі

27 жовтня 2026, 15:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У травні 2022 року під час окупації Маріуполя російські військові затримали місцевого жителя, який їхав велосипедом через блокпост. Чоловіка доставили до військового штабу, де вимагали зізнатися у причетності до "українського націоналізму"

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 53-річний ватажок батальйону приставив пістолет до чола затриманого й вимагав, щоб той назвав себе бійцем "Азову". Коли чоловік відмовився та відповів українською мовою, підозрюваний побив його й наказав розстріляти.

Російські військові вже поставили потерпілого до стіни, однак виконати наказ не встигли: розстріл зупинив представник командування полку.

Згодом чоловіка передали так званому "МДБ ДНР". Нині він перебуває на підконтрольній Україні території.

Після захоплення Маріуполя підозрюваний отримав від президента РФ посаду заступника начальника управління Росгвардії на окупованій Донеччині та звання генерал-майора поліції.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням — за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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