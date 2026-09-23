Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 522 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1560 російських військових. Також знищили три танки, 13 бронемашин, 32 артилерійські системи, одну РСЗЧ, два засоби ППО та 380 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.09.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, минулої доби та вночі 22 вересня Сили оборони України завдали ударів по двох російських НПЗ у Самарі та Башкортостані, які забезпечують паливом окупаційну армію.