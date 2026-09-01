Житель Донеччини допомагав росіянам наводити Слов'янськ "Смерчі"
СБУ викрила на Донеччині агента РФ. Ним виявився працівник комунального підприємства із Слов’янська
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, росіяни завербували чоловіка, коли він писав антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах. Відомо, що він відстежував для росіян командні пункти Сил оборони у прифронтовому місті та їхні маршрути руху. Для конспірації агент влаштувався різноробочим до місцевого комунального підприємства благоустрою.
Зокрема, ворожий агент відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ на Слов’янському напрямку. Він збирав координати потенційних "цілей", по яких росіяни планували удари з артилерії, а також авіабомбами "Смерч".
Тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.