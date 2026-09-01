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01 вересня 2026, 15:35

Житель Донеччини допомагав росіянам наводити Слов'янськ "Смерчі"

01 вересня 2026, 15:35
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Фото: СБУ
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СБУ викрила на Донеччині агента РФ. Ним виявився працівник комунального підприємства із Слов’янська

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, росіяни завербували чоловіка, коли він писав антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах. Відомо, що він відстежував для росіян командні пункти Сил оборони у прифронтовому місті та їхні маршрути руху. Для конспірації агент влаштувався різноробочим до місцевого комунального підприємства благоустрою.

Зокрема, ворожий агент відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ на Слов’янському напрямку. Він збирав координати потенційних "цілей", по яких росіяни планували удари з артилерії, а також авіабомбами "Смерч".

Тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

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