Зливали позиції ЗСУ та коригували удари: у Краматорську затримали агентів ФСБ

Фото: СБУ

СБУ викрила та нейтралізувала у Краматорську Донецької області агентурну мережу ФСБ Росії. Правоохоронці затримали чотирьох місцевих жителів, які збирали для ворога інформацію про Сили оборони

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, агенти передавали російській спецслужбі координати запасних командних пунктів, логістичних складів, фортифікаційних споруд та маршрутів руху українських військових у напрямку передової.

Крім того, фігуранти відстежували наслідки російських обстрілів Краматорська. Ці дані ФСБ могла використовувати для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.

За матеріалами справи, трьох учасників мережі завербував через давнього знайомого співробітник "управління ФСБ у ДНР" Олександр Ногаш, який проживає у Санкт-Петербурзі.

Серед затриманих – водій місцевого підприємства житлово-комунального господарства. Під виглядом робочих поїздок він об'їжджав місто, щоб виявляти та передавати ворогу місця розташування українських військових. Також чоловік шукав людей, яких можна було б залучити до співпраці з російськими спецслужбами.

Ще одними учасниками мережі були місцевий сантехнік та його дружина. Вони їздили містом на власному автомобілі та фотографували об'єкти, які, на їхню думку, використовували Сили оборони.

Подружжя також залучило до роботи на ФСБ свою знайому – місцеву рієлторку. За завданням російської спецслужби вона збирала інформацію про місця зосередження українських військових та напрямки їхнього руху.

Співробітники СБУ задокументували діяльність усіх чотирьох фігурантів і затримали їх за місцями проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші електронні пристрої з доказами співпраці з ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Усі четверо перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Рівненщині чоловіка, який встановлював приховані телефонні камери поблизу оборонних об'єктів для коригування російських ударів. Фігурант – працівник місцевого агропідприємства.