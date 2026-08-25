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25 августа 2026, 11:44

Смертность в Украине в 4 раза превысила рождаемость: что говорят специалисты

25 августа 2026, 11:44
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В первом полугодии 2026 года на подконтрольной Украине территории количество умерших в четыре раза превысило количество родившихся

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказала демограф Светлана Аксенова, передает RegioNews.

По ее словам, нынешняя демографическая ситуация в Украине чрезвычайно сложна. В то же время, подобное соотношение смертности и рождаемости в отдельных регионах наблюдалось и в предыдущие годы.

Демографиня предполагает, что на показатели рождаемости также влияет выезд беременных женщин за границу, стремящихся рожать детей в более безопасных условиях.

"У нас за это полугодие в 2026 году на уровне всей Украины, подконтрольной ее части, количество умерших превысило количество родившихся в четыре раза", – отметила Аксенова.

Она подчеркнула, что уменьшение численности населения само по себе приводит к сокращению количества рождений. В то же время после завершения войны демограф ожидает определенного роста рождаемости.

По словам Аксеновой, безопасность является одним из ключевых факторов, влияющих на решение семей по рождению детей. В то же время, на такие решения влияют также экономическая ситуация, жилье, возможность совмещать работу с отцовством, состояние репродуктивного здоровья и отношения в семье.

При этом одинаковые обстоятельства могут побуждать семьи к разным решениям. Часть украинцев откладывает рождение детей из-за войны, тогда как другие, напротив, не хотят больше ждать.

Отдельно демограф обратила внимание на семьи военнослужащих. По ее словам, некоторые жены военных решают рожать детей именно сейчас, поскольку боятся потерять мужа и хотят иметь ребенка от любимого человека.

Аксенова считает, что государственная политика должна быть направлена не столько на стимулирование рождаемости, сколько на всестороннюю поддержку семей.

Особое внимание, по ее мнению, сейчас необходимо уделять семьям с маленькими детьми и тем, кто ожидает рождения ребенка и остается в Украине. В частности, речь идет о материальной помощи и создании безопасных условий во время отопительного сезона.

Напомним, в течение января – июня 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

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