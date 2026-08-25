В Киеве из-за атаки пострадала женщина: в ГСЧС показали последствия

Фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе Киева один человек пострадал в результате попадания обломков российского БпЛА в многоэтажку

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, женщина получила ранения, но госпитализация ей не понадобилась.

В ГСЧС сообщили, что спасатели ночью 25 августа получили сообщение о поражении жилого дома в Голосеевском районе.

Во время обследования чрезвычайники обнаружили повреждение одной из квартир на 14-м этаже. Возгорание после попадания не произошло.

Напомним, в ночь на 25 августа российские войска атаковали Киев беспилотниками . В Голосеевском районе столицы обломки БПЛА повредили 16-этажный жилой дом.