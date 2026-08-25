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В больницах Кривого Рога находятся 47 человек, пострадавших в результате вражеского террористического удара по "Солнечной галерее". Среди них – 13 детей

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews .

По его словам, двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, еще четверо – в тяжелом. Среди тяжелораненых – двое детей. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

В то же время под утро 25 августа российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

В Никопольском районе враг также атаковал дронами Никополь, Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую и Томаковскую общины. Ранений получили три человека.

В результате атак повреждено общежитие, гимназию, детский сад, солнечные панели, частные дома и автомобиль.

Вилкул добавил, что в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, 21 августа войска РФ попали беспилотником в один из крупнейших торговых центров Кривого Рога, а через 26 минут нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасательные службы. Было известно о 16 погибших.

Как известно, подозрение получил директор одного из супермаркетов, расположенных в торгово-развлекательном центре Кривого Рога. Несмотря на четкие предписания по прекращению работы во время воздушных тревог, заведение продолжало работу. В результате именно в помещении этого супермаркета было обнаружено значительное количество погибших.