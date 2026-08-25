Росіяни депортували 53 дітей з Донеччини: 28 віддали під опіку громадянам РФ

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У жовтні 2022 року 53 вихованців трьох будинків дитини з тимчасово окупованих Донецька та Макіївки незаконно вивезли до Росії. Слідство встановило чотирьох посадовців окупаційної влади, причетних до організації депортації дітей

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, так званий міністр охорони здоров’я "ДНР" Дмитро Гарцев забезпечив адміністративне оформлення вивезення дітей. Очільниця окупаційної "Державної служби у справах сім’ї та дітей" Світлана Майборода координувала транспорт, передачу особових справ та подальше влаштування дітей.

Керівники будинків дитини В’ячеслав Висягін і Віктор Гончаров організували збір дітей та особисто супроводжували їх під час вивезення.

Спочатку дітей автобусами доставили до Ростова-на-Дону. Звідти літаком спеціального льотного загону "Росія" їх перевезли до Московської області та розподілили між соціальними центрами.

Після прибуття російські відомства почали оформлювати на дітей документи за законодавством РФ, зокрема щодо громадянства та внесення до державного банку даних. Анкети дітей також з’явилися на російському порталі з усиновлення.

За наявною інформацією, 28 дітей передали під опіку громадянам Росії. Жодну дитину з цієї групи досі не повернули в Україну.

Слідство вважає, що таким чином дітей намагалися позбавити зв’язку з Україною та інтегрувати в російське освітнє, інформаційне й культурне середовище.

Гарцеву, Майбороді, Висягіну та Гончарову заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, нещодавно на підконтрольну Україні територію з окупації вдалось повернути 16 дітей. П'ятеро з них лишились без батьків. Серед них був 17-річний хлопець. Через його національність у школі хлопця змушували марширувати та писати листи на підтримку окупантів