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20 серпня 2026, 21:20

Житель Донеччини "зливав" росіянам українську ППО

20 серпня 2026, 21:20
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Фото з відкритих джерел
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На Дніпропетровщині судили чоловіка з Донеччини. Виявилось, він працював на росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2024-2025 роках чоловік інформував російського військового про українські блокпости у Краматорському районі Донеччини. Зокрема, йдеться про місця перебування українських мобільних вогневих груп ППО. Спілкування велось через заборонену в Україні російську соцмережу.

На суді чоловік не визнав провину. За його словами, він нібито не вміє користуватись технікою, а переписується лише з донькою. Проте суд проаналізував докази та визнав чоловіка винним.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.

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