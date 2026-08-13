Росіяни вдарили по ринку у Слов'янську: троє жінок поранені

Фото: Слов'янська МВА

У четвер, 13 серпня, у Слов'янську, близько 10:45, ворог ударив БпЛА "Молнія-2" по ринку "Лісний"

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Наразі відомо про трьох поранених жінок. Двох з них готують до перевезення у клініку Дніпра.

Приблизно у той же час ворожим ударом зруйновано один з мостів через річку Казенний Торець.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня РФ атакувала Україну 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 16 локаціях.