Втрати армії РФ станом на 12 серпня: Генштаб оновив дані
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1260 окупантів, 60 артсистем, сім бронемашин, дві РСЗВ, один засіб ППО, 1767 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 290 одицинь авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Танеко" у Нижньокамську в Республіці Татарстан. На території підприємства зафіксували пожежу.
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