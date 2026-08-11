Удар по ринку у Слов'янську: кількість поранених зросла до шести
У Слов’янську Донецької області зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу центрального ринку. Наразі відомо про шістьох поранених
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, російські війська завдали удару опівдні по території центрального ринку, коли там перебували люди.
"Ударили в час, коли там були люди. Без жодної військової логіки — лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним", — наголосив Філашкін.
Очільник області назвав атаку черговим проявом російського терору проти мирного населення.
Інформація про характер поранень постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області внаслідок російського удару виникла пожежа в одній із церков. Загоряння охопило купол храму.