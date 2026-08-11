Удар по ринку у Слов'янську: кількість поранених зросла до шести

Фото: Вадим Лях

У Слов’янську Донецької області зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу центрального ринку. Наразі відомо про шістьох поранених

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews .

За його словами, російські війська завдали удару опівдні по території центрального ринку, коли там перебували люди.

"Ударили в час, коли там були люди. Без жодної військової логіки — лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним", — наголосив Філашкін.

Очільник області назвав атаку черговим проявом російського терору проти мирного населення.

Інформація про характер поранень постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області внаслідок російського удару виникла пожежа в одній із церков. Загоряння охопило купол храму.