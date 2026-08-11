Росіяни обстріляли Краматорськ: спалахнула церква

Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару виникла пожежа в одній із церков. Загоряння охопило купол храму

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

За даними рятувальників, горів купол церкви, а площа пожежі становила 140 квадратних метрів.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

У службі зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Обставини російського удару та масштаби пошкоджень храму уточнюються.

Нагадаємо, що СБУ затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки (ГРУ).