Росіяни обстріляли Краматорськ: спалахнула церква
У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару виникла пожежа в одній із церков. Загоряння охопило купол храму
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
За даними рятувальників, горів купол церкви, а площа пожежі становила 140 квадратних метрів.
На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.
У службі зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Обставини російського удару та масштаби пошкоджень храму уточнюються.
Нагадаємо, що СБУ затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки (ГРУ).
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