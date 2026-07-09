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09 липня 2026, 11:34

Росіяни вдарили по Краматорську: горіли житлові будинки та торговельний центр

09 липня 2026, 11:34
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Фото: ДСНС Донеччини
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Уночі російські війська вкотре атакували Краматорськ. Під ударом опинився приватний житловий сектор – пошкоджено три будинки, виникли пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та локалізували загоряння на площі 280 квадратних метрів.

Через загрозу повторних обстрілів роботи з ліквідації пожежі довелося тимчасово призупинити.

Також внаслідок ще одного обстрілу Краматорська загорілася будівля торговельного центру. Надзвичайники швидко ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню.

Крім того, у Слов’янську російський FPV-дрон влучив у припаркований цивільний автомобіль. Пожежу, що виникла внаслідок удару, рятувальники оперативно загасили.

Нагадаємо, в ніч на 9 липня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 94 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів у чотирьох місцях.

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