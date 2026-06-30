Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки 1350 российских оккупантов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1350 оккупантов, один танк, шесть бронемашин, 71 артсистему и одно средство ПВО. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 403 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 30.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.
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