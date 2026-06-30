Бійці ЗСУ ліквідували за добу 1350 російських окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1350 окупантів, один танк, шість бронемашин, 71 артсистему та один засіб ППО. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 403 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.
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