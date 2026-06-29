Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1230 военных. Также уничтожили три танка, одну бронемашину, 49 артиллерийских систем, 477 единиц автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 29.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о поражении двух нефтеперерабатывающих заводов на территории России в ночь на День конституции Украины. Речь идет о НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае и нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области.