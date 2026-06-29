Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 1200 военных
Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери армии врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1230 военных. Также уничтожили три танка, одну бронемашину, 49 артиллерийских систем, 477 единиц автомобильной и специальной техники.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 29.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о поражении двух нефтеперерабатывающих заводов на территории России в ночь на День конституции Украины. Речь идет о НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае и нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области.
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
FPV-дрон РФ атаковал авто на Харьковщине: погибли отец и сын
29 июня 2026, 11:56Удар по предприятию в Днепре: семеро раненых
29 июня 2026, 11:37После атаки РФ в Украине фиксируют обесточивание в шести областях
29 июня 2026, 11:29Дорога усыпана колбасой: россияне атаковали дроном грузовик мясокомбината на Харьковщине
29 июня 2026, 11:18Ловушка ура-патриотизма: ссоры с партнерами заканчиваются победой врага
29 июня 2026, 10:58Тест на переплату: как аккумулятор AGM действительно экономит ваши деньги
29 июня 2026, 10:54Армия РФ нанесла удар по предприятию в Днепре: есть пострадавшие
29 июня 2026, 10:464 года избегал суда: НАБУ задержало действующего нардепа по делу о тендерах на Житомирщине
29 июня 2026, 10:45На Запорожье в больницах находятся 16 человек в тяжелом состоянии, пострадавших из-за обстрелов
29 июня 2026, 10:37На Буковине в реке Прут утонул 16-летний подросток
29 июня 2026, 10:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все блоги »