Армія РФ втратила за добу в Україні понад 1200 військових
Українські бійці продовжують завдавати значних втрат армії ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1230 російських військових. Також знищили три танки, одну бронемашину, 49 артилерійських систем, 477 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 29.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії в ніч на День конституції України. Йдеться про НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському краї та нафтопереробний завод у Ярославській області.
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