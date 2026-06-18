Враг сбросил мощные авиабомбы на Славянск: повреждено учебное заведение

Фото: Вадим Лях

В Донецкой области 18 июня войска РФ сбросили две 250-килограммовые фугасные авиабомбы на Славянск, повреждено учебное заведение

Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews .

"Около 16:00 в четверг, 18 июня, Славянск вновь оказался под вражеским авиаударом. ФАБ-250, две единицы. Повреждено учебное заведение", - написал Лях.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

Напомним, что российские кафиры в течение 18 июня более 20 раз атаковали три района и Днепропетровской области , два человека погибли, еще 17 получили ранения.