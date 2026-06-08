Фото: "Новая почта"

В Дружковке Донецкой области закрывают отделения "Новой почты" из-за ухудшения ситуации безопасности и увеличения количества российских обстрелов

Об этом сообщает Дружковская городская военная администрация, передает RegioNews.

Изменения будут происходить по следующему графику:

отделение №3 полностью прекращает работу с 9 июня. В понедельник, 8 июня, оно работает исключительно на выдачу уже имеющихся посылок.

отделение №1 продолжит обслуживать клиентов ориентировочно до 20 июня, после чего также будет закрыто.

"После закрытия отделений планируется дальнейшее функционирование почтаматов, что позволит воспользоваться услугами доставки и получения отправлений при наличии технической возможности", – говорится в сообщении.

О дальнейших изменениях в работе почтовой сети местные власти и компания будут информировать дополнительно.

Напомним, в результате удара российского беспилотника ночью 8 июня в Харькове частично уничтожен хаб "Укрпочты". Возник пожар на площади 1000 кв.м.