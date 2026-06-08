У Дружківці закриють відділення "Нової пошти"
У Дружківці на Донеччині закривають відділення "Нової пошти" через погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських обстрілів
Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Зміни відбуватимуться за таким графіком:
- відділення №3 повністю припиняє роботу з 9 червня. У понеділок, 8 червня, воно працює виключно на видачу вже наявних посилок.
- відділення №1 продовжить обслуговувати клієнтів орієнтовно до 20 червня, після чого також буде закрите.
"Після закриття відділень планується подальше функціонування поштоматів, що дозволить користуватися послугами доставки та отримання відправлень за наявності технічної можливості", – йдеться у повідомленні.
Про подальші зміни у роботі поштової мережі місцева влада та компанія інформуватимуть додатково.
Нагадаємо, внаслідок удару російського безпілотника вночі 8 червня у Харкові частково знищений хаб "Укрпошти". Виникла пожежа на площі 1000 кв.м.
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