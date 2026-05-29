Россия нанесла авиаудар по поселке в Донецкой области: повреждены 16 домов
Утром 29 мая российские оккупационные войска нанесли авиаудар по частному сектору поселка Малотарановка Краматорской общины Донецкой области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки ранения получил один человек.
На месте происшествия чрезвычайники оказали помощь пострадавшей и передали медикам скорой помощи.
Также повреждены 16 жилых домов, в результате удара возник пожар.
Спасатели ликвидировали возгорание поврежденных строительных конструкций жилого дома на площади около 15 кв. м.
Напомним, в ночь на 29 мая российские войска совершили комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету "Искандер-М/С-400" и 232 ударных беспилотника разных типов. Зафиксировано попадание в 14 локациях.