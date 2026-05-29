29 травня 2026, 13:51

РФ завдала авіаудару по селищу на Донеччині: пошкоджено 16 будинків

Фото: ДСНС Донеччини
Вранці 29 травня російські окупаційні війська завдали авіаудару по приватному сектору селища Малотаранівка Краматорської громади на Донеччині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки поранення отримала одна людина.

На місці події надзвичайники надали допомогу постраждалій та передали її медикам швидкої допомоги.

Також пошкоджено 16 житлових будинків, унаслідок удару виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували загоряння пошкоджених будівельних конструкцій житлового будинку на площі близько 15 кв. м.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М/С-400" та 232 ударні безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання у 14 локаціях.

