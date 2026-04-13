У Скадовську окупанти розмістили військовий штаб у лікарні – АТЕШ

На окупованій Херсонщині російські військові зайняли будівлю колишньої лікарні в Скадовську та облаштували там військовий штаб

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ", передає RegioNews.

За даними партизанів, у будівлі фіксується активне пересування військовослужбовців, робота засобів зв'язку та ознаки функціонування командного пункту.

У "АТЕШ" заявляють, що окупанти фактично використовують цивільну медичну інфраструктуру для військових потреб, що позбавляє місцевих жителів доступу до медичної допомоги. До окупації в місті працювали дві лікарні, однак зараз районний медзаклад закритий, а центральна лікарня перевантажена пацієнтами.

Розміщення військового штабу в цивільному медичному закладі є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, наголосили в партизанському русі.

Нагадаємо, раніше партизанський рух повідомив про успішну диверсію на залізничному вузлі поблизу Сімферополя. За даними активістів, в результаті операції було знищено тепловоз, який не підлягає швидкому відновленню.