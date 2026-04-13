09:08  13 квітня
Смертельна ДТП на Черкащині: чоловік загинув під колесами Tesla, водій у лікарні
08:25  13 квітня
На Прикарпатті з річки дістали тіло чоловіка
07:26  13 квітня
На Одещині чоловік кинув гранату у двір сусідів: постраждав собака
13 квітня 2026, 10:59

У Скадовську окупанти розмістили військовий штаб у лікарні – АТЕШ

Фото: АТЕШ
На окупованій Херсонщині російські військові зайняли будівлю колишньої лікарні в Скадовську та облаштували там військовий штаб

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ", передає RegioNews.

За даними партизанів, у будівлі фіксується активне пересування військовослужбовців, робота засобів зв'язку та ознаки функціонування командного пункту.

У "АТЕШ" заявляють, що окупанти фактично використовують цивільну медичну інфраструктуру для військових потреб, що позбавляє місцевих жителів доступу до медичної допомоги. До окупації в місті працювали дві лікарні, однак зараз районний медзаклад закритий, а центральна лікарня перевантажена пацієнтами.

Розміщення військового штабу в цивільному медичному закладі є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, наголосили в партизанському русі.

Нагадаємо, раніше партизанський рух повідомив про успішну диверсію на залізничному вузлі поблизу Сімферополя. За даними активістів, в результаті операції було знищено тепловоз, який не підлягає швидкому відновленню.

Росіяни атакували Запоріжжя: що відомо
13 квітня 2026, 09:50
На Харківщині російські дрони атакували Богодухів: зруйновано будинок
13 квітня 2026, 08:44
Росіяни окупували Мирне в Запорізькій області, – DeepState
13 квітня 2026, 07:58
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував сину гранатою через галас у квартирі
13 квітня 2026, 11:40
У Харкові затримали агентку, яка в онлайн-режимі коригувала атаку на місто 2 квітня
13 квітня 2026, 11:18
Фіаско Кремля в Угорщині: російські технологи програли вибори
13 квітня 2026, 10:54
Обікрали авто та підпалили, щоб не лишити слідів: у Києві затримали двох паліїв
13 квітня 2026, 10:42
На Львівщині сім'я отруїлася чадним газом, серед постраждалих – дитина
13 квітня 2026, 10:32
На Сумщині ліквідували масштабну пожежу після атаки дронів
13 квітня 2026, 10:23
На Київщині сталася пожежа на складі
13 квітня 2026, 10:07
Росіяни атакували Запоріжжя: що відомо
13 квітня 2026, 09:50
На Дніпропетровщині мікроавтобус ТЦК протаранив паркан і заїхав у двір
13 квітня 2026, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
