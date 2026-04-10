Вместо обучения – военная подготовка: в Мариуполе студентов готовят к службе в армии РФ

Во временно оккупированном Мариуполе под прикрытием так называемого "патриотического воспитания" студентов привлекают к военной подготовке

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя.

Речь идет о занятиях, в ходе которых молодежь обучают обращению с оружием, проводят тактические тренировки, строевую подготовку и церемонии присяги на верность РФ.

В частности, недавно студенты так называемого Мариупольского государственного университета проходили тренировочные занятия, где отрабатывали навыки стрельбы и действия в условиях боевых действий.

По данным сообщений, Россия фактически разворачивает скрытую систему вовлечения студентов в военную службу. В оккупационных вузах молодые люди уже предлагают заключать контракты с вооруженными силами РФ.

Ранее также сообщалось, что ректорам крупных российских университетов был поставлен план – не менее 2% студентов должны подписать контракт с Министерством обороны РФ.

Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе милитаризация начинается еще со школьного возраста через центр движения "Юнармия". По разным оценкам, с 2019 по 2025 год к нему привлекли около 6 тысяч украинских детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Также фиксируются случаи, когда по достижении совершеннолетия участники таких программ вступают в ряды вооруженных сил РФ и принимают участие в боевых действиях против Украины.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.