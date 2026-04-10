10 квітня 2026, 07:59

Замість навчання – військова підготовка: у Маріуполі студентів готують до служби в армії РФ

Фото: Маріупольська міська рада
У тимчасово окупованому Маріуполь під прикриттям так званого "патріотичного виховання" студентів залучають до військової підготовки

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, передає RegioNews.

Йдеться про заняття, під час яких молодь навчають поводженню зі зброєю, проводять тактичні тренування, стройову підготовку та церемонії присяги на вірність РФ.

Зокрема, нещодавно студенти так званого "Маріупольського державного університету" проходили тренувальні заняття, де відпрацьовували навички стрільби та дії в умовах бойових дій.

За даними повідомлень, Росія фактично розгортає приховану систему залучення студентів до військової служби. В окупаційних вишах молоді вже пропонують укладати контракти зі збройними силами РФ.

Раніше також повідомлялося, що ректорам великих російських університетів поставили план – щонайменше 2% студентів мають підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі мілітаризація починається ще зі шкільного віку через осередки руху "Юнармія". За різними оцінками, з 2019 по 2025 роки до нього залучили близько 6 тисяч українських дітей віком від 6 до 18 років.

Також фіксуються випадки, коли після досягнення повноліття учасники таких програм вступають до лав збройних сил РФ і беруть участь у бойових діях проти України.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.

Донецька область Маріуполь студенти стрілянина РФ війна армія підготовка
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
