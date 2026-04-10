Замість навчання – військова підготовка: у Маріуполі студентів готують до служби в армії РФ

Фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполь під прикриттям так званого "патріотичного виховання" студентів залучають до військової підготовки

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, передає RegioNews.

Йдеться про заняття, під час яких молодь навчають поводженню зі зброєю, проводять тактичні тренування, стройову підготовку та церемонії присяги на вірність РФ.

Зокрема, нещодавно студенти так званого "Маріупольського державного університету" проходили тренувальні заняття, де відпрацьовували навички стрільби та дії в умовах бойових дій.

За даними повідомлень, Росія фактично розгортає приховану систему залучення студентів до військової служби. В окупаційних вишах молоді вже пропонують укладати контракти зі збройними силами РФ.

Раніше також повідомлялося, що ректорам великих російських університетів поставили план – щонайменше 2% студентів мають підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі мілітаризація починається ще зі шкільного віку через осередки руху "Юнармія". За різними оцінками, з 2019 по 2025 роки до нього залучили близько 6 тисяч українських дітей віком від 6 до 18 років.

Також фіксуються випадки, коли після досягнення повноліття учасники таких програм вступають до лав збройних сил РФ і беруть участь у бойових діях проти України.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.