В понедельник, 6 апреля, российские захватчики убили еще одного жителя Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Один человек погиб в Славянске, еще четверо получили ранения.

Кроме того, четверо раненых – в Дружковке. По одному человеку получили ранения в Краматорске и Алексеево-Дружковке.

Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 4023 погибших и 9275 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, с вечера российские захватчики более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровщины. Погиб 11-летний мальчик, пять человек ранены.