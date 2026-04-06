06 апреля 2026, 13:25

Решил "заработать": задержали украинца, который помогал россиянам обстреливать Краматорск

Фото: СБУ
СБУ задержала очередного российского агента. Известно, что он корректировал воздушные атаки рашистов по Краматорску.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Мужчина отслеживал места сосредоточения личного состава и техники сил обороны, по которым россияне планировали ударить авиабомбами. В частности он получил задачу передать российским спецслужбам координаты логистических складов с вооружением, боеприпасами и амуницией украинских войск. Правоохранители поэтапно задокументировали активность предателя и задержали его.

Известно, что завербовали безработного мужчину россияне, когда он искал в телеграмм-каналах "легкий заработок". В частности, он выспрашивал информацию об защитниках Донбасса у своих знакомых во время бытовых разговоров.

Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ предотвратила попытку россиян совершить теракт в Ровно. Вражеского агента задержали "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу у кофейни в центральном парке города.

03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
