Решил "заработать": задержали украинца, который помогал россиянам обстреливать Краматорск
СБУ задержала очередного российского агента. Известно, что он корректировал воздушные атаки рашистов по Краматорску.
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Мужчина отслеживал места сосредоточения личного состава и техники сил обороны, по которым россияне планировали ударить авиабомбами. В частности он получил задачу передать российским спецслужбам координаты логистических складов с вооружением, боеприпасами и амуницией украинских войск. Правоохранители поэтапно задокументировали активность предателя и задержали его.
Известно, что завербовали безработного мужчину россияне, когда он искал в телеграмм-каналах "легкий заработок". В частности, он выспрашивал информацию об защитниках Донбасса у своих знакомых во время бытовых разговоров.
Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
