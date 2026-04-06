Вирішив "заробити": затримали українця, який допомагав росіянам обстрілювати Краматорськ

Фото: СБУ

СБУ затримала чергового російського агента. Відомо, що він коригував повітряні атаки рашистів по Краматорську

Про це повідомляє СБУ.

Чоловік відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких росіяни планували вдарити авіабомбами. Зокрема, він отримав завдання передати російським спецслужбам координати логістичних складів із озброєнням, боєприпасами та амуніцією українських військ. Правоохоронці поетапно задокументували активність зрадника та затримали його.

Відомо, що завербували безробітного чоловіка росіяни, коли він шукав у Телеграм-каналах "легкий заробіток". Зокрема, він випитував інформацію про оборонців Донеччини у своїх знайомих під час побутових розмов.

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

