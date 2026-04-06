06 квітня 2026, 13:25

Вирішив "заробити": затримали українця, який допомагав росіянам обстрілювати Краматорськ

Фото: СБУ
СБУ затримала чергового російського агента. Відомо, що він коригував повітряні атаки рашистів по Краматорську

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Чоловік відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких росіяни планували вдарити авіабомбами. Зокрема, він отримав завдання передати російським спецслужбам координати логістичних складів із озброєнням, боєприпасами та амуніцією українських військ. Правоохоронці поетапно задокументували активність зрадника та затримали його.

Відомо, що завербували безробітного чоловіка росіяни, коли він шукав у Телеграм-каналах "легкий заробіток". Зокрема, він випитував інформацію про оборонців Донеччини у своїх знайомих під час побутових розмов.

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Ворожого агента затримали "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні в центральному парку міста.

коригувальник агент рф СБУ Донецька область
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
