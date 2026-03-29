Російські військові вдарили по готелю у центрі Словʼянська

У місті Слов'янськ пошкоджено готель, 39 гаражів і 2 автівки

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У неділю, 29 березня, російські війська декількома "шахедами" вдарили по готелю в центрі Словʼянська.

Станом на 15.00 відомо про одного постраждалого цивільного.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Як повідомлялось, 29 березня вдень РФ скинула авіабомбу на Краматорськ. Відомо про кількох постраждалих.