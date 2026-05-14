День вышиванки может стать государственным праздником в Украине

Для этого по всей Украине приступают к сбору подписей под коллективным обращением в Верховную Раду с просьбой законодательно закрепить третий четверг мая как официальный День вышиванки.

Подписать обращение можно будет с 14 по 20 мая в ближайших офисах ГО "Захист Держави". А также 21 мая – непосредственно в День вышиванки – на тематических локациях, которые обустроят региональные центры организации в центральных частях всех областных центров Украины.

В общественной организации отмечают, что День вышиванки уже почти двадцать лет остается настоящим народным праздником, который отмечают миллионы украинцев как в Украине, так и за рубежом.

"В более чем ста странах мира украинцы и все, кто разделяет наши ценности, в этот день одевают вышиванку, потому что она – наш код, наша идентичность, наша память", – говорят в ГО "Захист Держави".

И добавляют, что после начала полномасштабной войны День вышиванки приобрел еще более глубокое значение и стал символом несокрушимости, единства и связи между тылом и фронтом.

В ГО "Захист Держави" считают, что, несмотря на международное признание праздника, Украина до сих пор не имеет официального государственного дня в его честь.

"Государство должно признать то, что народ уже давно решил сам", – отмечают авторы инициативы.

Организация призывает Верховную Раду инициировать и поддержать соответствующий законопроект.

Справка: День вышиванки – международный праздник, который ежегодно отмечаемый в третий четверг мая. Он не имеет фиксированного государственного статуса, но стал массовым культурным явлением в Украине и среди украинских общин за рубежом.

Праздник зародился в 2006 году по инициативе студентов Черновицкого национального университета. Идея заключалась в том, чтобы выбрать один день, когда украинцы будут одевать вышиванку независимо от места пребывания, возраста или социального статуса.

Всемирный день вышиванки в 2026 году будут отмечать 21 мая.