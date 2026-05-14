10:57  14 мая
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате
10:18  14 мая
На Ровенщине женщина закурила возле бензина: два человека получили сильные ожоги
09:08  14 мая
На Запорожье мужчина получил ранения из-за атаки российского FPV-дрона
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 10:55

День вышиванки может стать государственным праздником в Украине

14 мая 2026, 10:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Общественная организация "Захист Держави" инициировала предоставление Дню вышиванки статуса государственного праздника

Об этом сообщает пресс-служба ГО, передает RegioNews.

Для этого по всей Украине приступают к сбору подписей под коллективным обращением в Верховную Раду с просьбой законодательно закрепить третий четверг мая как официальный День вышиванки.

Подписать обращение можно будет с 14 по 20 мая в ближайших офисах ГО "Захист Держави". А также 21 мая – непосредственно в День вышиванки – на тематических локациях, которые обустроят региональные центры организации в центральных частях всех областных центров Украины.

В общественной организации отмечают, что День вышиванки уже почти двадцать лет остается настоящим народным праздником, который отмечают миллионы украинцев как в Украине, так и за рубежом.

"В более чем ста странах мира украинцы и все, кто разделяет наши ценности, в этот день одевают вышиванку, потому что она – наш код, наша идентичность, наша память", – говорят в ГО "Захист Держави".

И добавляют, что после начала полномасштабной войны День вышиванки приобрел еще более глубокое значение и стал символом несокрушимости, единства и связи между тылом и фронтом.

В ГО "Захист Держави" считают, что, несмотря на международное признание праздника, Украина до сих пор не имеет официального государственного дня в его честь.

"Государство должно признать то, что народ уже давно решил сам", – отмечают авторы инициативы.

Организация призывает Верховную Раду инициировать и поддержать соответствующий законопроект.

Справка: День вышиванки – международный праздник, который ежегодно отмечаемый в третий четверг мая. Он не имеет фиксированного государственного статуса, но стал массовым культурным явлением в Украине и среди украинских общин за рубежом.

Праздник зародился в 2006 году по инициативе студентов Черновицкого национального университета. Идея заключалась в том, чтобы выбрать один день, когда украинцы будут одевать вышиванку независимо от места пребывания, возраста или социального статуса.

Всемирный день вышиванки в 2026 году будут отмечать 21 мая.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГО Захист Держави День вышиванки праздник государственный праздник Украина украинцы подписи инициативы общественная организация
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе
14 мая 2026, 11:53
В Киеве количество погибших из-за массированной атаки возросло до трех
14 мая 2026, 11:41
Более 15 тысяч гражданских украинцев погибли с начала вторжения РФ
14 мая 2026, 11:34
В Харькове задержали агента ФСБ, который вместе с женой корректировал удары по городу
14 мая 2026, 11:26
Насиловал дочь и продавал видео в даркнете: жителя Днепра отправили за решетку
14 мая 2026, 11:14
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате
14 мая 2026, 10:57
На Черниговщине командир воинской части "прикрывал" подчиненных-прогульщиков
14 мая 2026, 10:45
Враг атаковал Запорожье: под ударом промышленная инфраструктура
14 мая 2026, 10:34
Массированная атака на Киев: увеличилось количество погибших и пострадавших
14 мая 2026, 10:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »