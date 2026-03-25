Троє бійців 93-ї бригади 224 дні поспіль відбивали атаки РФ на Донеччині

Піхотинці батальйону Alcatraz 93-ї бригади "Холодний яр" успішно вийшли з позицій на Костянтинівському напрямку в Донецькій області, де провели 224 дні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ОМБр "Холодний яр" у соцмережах.

Попри декілька невдалих спроб ротації, зірваної ворогом, на цей раз хлопцям вдалось вийти успішно. Багато в чому посприяла погода.

Бійці кажуть, що ворог два дні безперестанку намагався знищити розташування піхотинців.

Як повідомлялось, РФ окупувала два населені пункти на Донеччині. Йдеться про населені пункти Плещіївка та Іванопілля на Костянтинівському напрямку.