Троє бійців 93-ї бригади 224 дні поспіль відбивали атаки РФ на Донеччині
Піхотинці батальйону Alcatraz 93-ї бригади "Холодний яр" успішно вийшли з позицій на Костянтинівському напрямку в Донецькій області, де провели 224 дні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ОМБр "Холодний яр" у соцмережах.
Попри декілька невдалих спроб ротації, зірваної ворогом, на цей раз хлопцям вдалось вийти успішно. Багато в чому посприяла погода.
Бійці кажуть, що ворог два дні безперестанку намагався знищити розташування піхотинців.
Як повідомлялось, РФ окупувала два населені пункти на Донеччині. Йдеться про населені пункти Плещіївка та Іванопілля на Костянтинівському напрямку.
25 березня 2026, 15:55Експерти розповіли, у чому небезпека нових атак РФ по Україні
25 березня 2026, 14:49Міністр оборони провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями
25 березня 2026, 14:21
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Стрілянина в Одесі: поранені патрульні - в поліції зробили офіційну заяву
25 березня 2026, 23:30У Києві чоловік під час вигулу собаки вистрелив перехожому в обличчя
25 березня 2026, 22:50В Одесі чоловік розстріляв із автомата поліцейських
25 березня 2026, 22:43На Черкащині військовий СЗЧ зґвалував дитину
25 березня 2026, 22:30У Києві до 1 квітня обмежать рух на частині мостів і шляхопроводів
25 березня 2026, 22:22На Буковині ділки вивозили ухилянтів до Румунії: один із них капелан
25 березня 2026, 21:50В Україні книги значно подорожчають: видавці пояснили причини
25 березня 2026, 21:35Ексглава МЗС Кулеба назвав ім’я наступного президента України
25 березня 2026, 21:35Намагались загасити пожежу: на Київщині внаслідок вибуху постраждала 11-річна дитина
25 березня 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
