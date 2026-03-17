Атака на Краматорський район: з-під завалів будинку дістали тіла загиблих
Вночі 17 березня росіяни здійснили атаку на житловий сектор селища Олександрівка Краматорського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок, під завалами опинилися люди. Виникла пожежа.
Під час розбору завалів будинку рятувальники виявили тіла жінки та чоловіка.
Пожежу ліквідували, аварійно-рятувальні роботи завершені.
Зазначається, що загалом надзвичайники розібрали три тонни будівельних конструкцій.
Нагадаємо, вдень 16 березня російські військові завдали удару по місту Миколаївка Краматорського району. Загинула одна людина, ще одна – поранена.
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
