Росіяни обстріляли Миколаївку на Донеччині: є жертви
Вдень 16 березня російські військові завдав удару по місту Миколаївка Краматорського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
"Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна – поранена. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обстеження території надзвичайники виявили постраждалого, якому надали домедичну допомогу, транспортували до безпечної зони та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, вранці 17 березня росіяни обстріляли Запоріжжя. Удар прийшовся біля одного з терміналів логістичного оператора. Кількість постраждалих зросла до восьми.
