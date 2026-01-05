В Днепре из-за атаки дронов вылилось 300 тонн масла: момент атаки на видео

Скриншот с видео

Сегодня российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате удара в городе возник пожар и было повреждено предприятие

Об этом сообщило издание "Відомо" со ссылкой на мэра города Бориса Филатова, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о заводе Bunge. В результате атаки на улицы города вылилось 300 тонн масла.

"Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток", - предупредил Филатов.

Мэр призвал водителей проявить терпение и с пониманием отнестись к работе коммунальщиков.

Как известно, завод Bunge в Днепре специализируется на переработке семян подсолнечника с полностью интегрированными процессами переработки, рафинации и бутылирования.

Предприятие принадлежит транснациональной компании Bunge Ltd., входящей в топ-10 крупнейших зерновых трейдеров мира.

Компания занимается закупкой, продажей и хранением масличных и зерновых культур, переработкой масличных, производством сахара и этанола, а также продажей удобрений.

Bunge работает в Украине с 2002 года.

Напомним, в Днепре в понедельник, 5 января, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. По данным ОВА, в результате атаки БпЛА возник пожар. Также сообщалось, что повреждены авто и линия электропередач.