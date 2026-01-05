17:10  05 січня
На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
05 січня 2026, 16:28

У Дніпрі через атаку дронів вилилося 300 тонн олії: момент атаки на відео

05 січня 2026, 16:28
Скриншот із відео
Сьогодні російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок удару в місті виникла пожежа та було пошкоджене підприємство

Про це повідомило видання "Відомо" із посиланням на мера міста Бориса Філатова, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про завод Bunge. Внаслідок атаки на вулиці міста вилилося 300 тонн олії.

"Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби", – попередив Філатов.

Міський голова закликав водіїв проявити терпіння та з розумінням поставитися до роботи комунальників.

Як відомо, завод Bunge у Дніпрі спеціалізується на переробці насіння соняшнику з повністю інтегрованими процесами переробки, рафінації та бутилювання.

Підприємство належить транснаціональній компанії Bunge Ltd., яка входить до топ-10 найбільших зернових трейдерів світу.

Компанія займається закупівлею, продажем та зберіганням олійних і зернових культур, переробкою олійних, виробництвом цукру та етанолу, а також продажем добрив.

Bunge працює в Україні з 2002 року.

Нагадаємо, в Дніпрі в понеділок, 5 січня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За даними ОВА, внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа. Також повідомлялося, що понівечені авто та лінія електропередач.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
