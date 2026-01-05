У Дніпрі через атаку дронів вилилося 300 тонн олії: момент атаки на відео

Скриншот із відео

Сьогодні російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок удару в місті виникла пожежа та було пошкоджене підприємство

Про це повідомило видання "Відомо" із посиланням на мера міста Бориса Філатова, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про завод Bunge. Внаслідок атаки на вулиці міста вилилося 300 тонн олії.

"Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби", – попередив Філатов.

Міський голова закликав водіїв проявити терпіння та з розумінням поставитися до роботи комунальників.

Як відомо, завод Bunge у Дніпрі спеціалізується на переробці насіння соняшнику з повністю інтегрованими процесами переробки, рафінації та бутилювання.

Підприємство належить транснаціональній компанії Bunge Ltd., яка входить до топ-10 найбільших зернових трейдерів світу.

Компанія займається закупівлею, продажем та зберіганням олійних і зернових культур, переробкою олійних, виробництвом цукру та етанолу, а також продажем добрив.

Bunge працює в Україні з 2002 року.

Нагадаємо, в Дніпрі в понеділок, 5 січня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За даними ОВА, внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа. Також повідомлялося, що понівечені авто та лінія електропередач.