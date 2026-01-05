В Днепре во время тревоги раздались взрывы: Shahed зацепился за провода

Фото: "Відомо"

В Днепре в понедельник, 5 января, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов

Об этом пишет издание "Відомо" и местные телеграмм-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, один из ударных беспилотников типа Shahed зацепился за провода и взорвался.

Как сообщают местные медиа, тревогу в области объявили около 9:30 из-за угрозы применения враждебных БПЛА. Затем Воздушные силы ВСУ предупредили непосредственно об опасности для Днепра, после чего жители города услышали взрывы.

По данным ОВА, в результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Поврежденное предприятие. Также изуродованы авто, линия электропередач.

На эту минуту информация о погибших или пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в эту ночь российские войска атаковали Украину 9 баллистическими ракетами типа Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными беспилотниками. Попадание зафиксировано на 10 локациях, обломки сбитых летательных аппаратов упали на 9 локациях.