12:24  05 января
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
09:28  05 января
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
UA | RU
UA | RU
05 января 2026, 12:59

В Днепре во время тревоги раздались взрывы: Shahed зацепился за провода

05 января 2026, 12:59
Читайте також українською мовою
Фото: "Відомо"
Читайте також
українською мовою

В Днепре в понедельник, 5 января, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов

Об этом пишет издание "Відомо" и местные телеграмм-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, один из ударных беспилотников типа Shahed зацепился за провода и взорвался.

Как сообщают местные медиа, тревогу в области объявили около 9:30 из-за угрозы применения враждебных БПЛА. Затем Воздушные силы ВСУ предупредили непосредственно об опасности для Днепра, после чего жители города услышали взрывы.

По данным ОВА, в результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Поврежденное предприятие. Также изуродованы авто, линия электропередач.

На эту минуту информация о погибших или пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в эту ночь российские войска атаковали Украину 9 баллистическими ракетами типа Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными беспилотниками. Попадание зафиксировано на 10 локациях, обломки сбитых летательных аппаратов упали на 9 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война взрыв Днепр БПЛА атака воздушная тревога
Киев под обстрелом РФ: количество пострадавших возросло до четырех человек
05 января 2026, 11:37
После ночной атаки РФ: ГСЧС показала масштабы разрушений на Черниговщине
05 января 2026, 10:52
Киевщина под обстрелом: один погибший, повреждены дома
05 января 2026, 08:45
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Зеленский временно назначил нового главу СБУ
05 января 2026, 14:33
Харьков под обстрелом: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру пятью ракетами
05 января 2026, 14:22
Стало известно, кто может возглавить СБУ после Малюка
05 января 2026, 13:56
Малюк больше не возглавляет СБУ, но получил новые задачи от Зеленского
05 января 2026, 13:28
Бывшая министерка Канады стала советницей президента Зеленского
05 января 2026, 12:40
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
05 января 2026, 12:24
Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента
05 января 2026, 12:00
Киев под обстрелом РФ: количество пострадавших возросло до четырех человек
05 января 2026, 11:37
Только 10% украинцев поддерживают выборы во время войны – опрос
05 января 2026, 11:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »