В Днепре во время тревоги раздались взрывы: Shahed зацепился за провода
В Днепре в понедельник, 5 января, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов
Об этом пишет издание "Відомо" и местные телеграмм-каналы, передает RegioNews.
По предварительной информации, один из ударных беспилотников типа Shahed зацепился за провода и взорвался.
Как сообщают местные медиа, тревогу в области объявили около 9:30 из-за угрозы применения враждебных БПЛА. Затем Воздушные силы ВСУ предупредили непосредственно об опасности для Днепра, после чего жители города услышали взрывы.
По данным ОВА, в результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Поврежденное предприятие. Также изуродованы авто, линия электропередач.
На эту минуту информация о погибших или пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в эту ночь российские войска атаковали Украину 9 баллистическими ракетами типа Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными беспилотниками. Попадание зафиксировано на 10 локациях, обломки сбитых летательных аппаратов упали на 9 локациях.