Потери врага: ВСУ за сутки ликвидировали более 1100 оккупантов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1120 российских захватчиков, пять танков, 14 бронемашин, 13 артиллерийских систем и 70 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что Россия все активнее привлекает иностранных военных, пытаясь компенсировать огромные потери на фронте. Кремль вербует кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии.
