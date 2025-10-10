08:35  10 октября
10 октября 2025, 07:26

Потери врага: ВСУ за сутки ликвидировали более 1100 оккупантов

10 октября 2025, 07:26
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1120 российских захватчиков, пять танков, 14 бронемашин, 13 артиллерийских систем и 70 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составили:

Ранее сообщалось, что Россия все активнее привлекает иностранных военных, пытаясь компенсировать огромные потери на фронте. Кремль вербует кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии.

