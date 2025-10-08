08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию
08 октября 2025, 07:24

Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1000 военных

08 октября 2025, 07:24
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 118 тысяч военных. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1010 оккупантов, уничтожили 5 бронемашин и 26 артсистем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 08.10.25 ориентировочно составили:

    Напомним, пограничники отразили массированный штурм россиян на Волчанском направлении на Харьковщине.

