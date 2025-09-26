ВСУ за сутки ликвидировали более 900 россиян и 13 вражеских артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 940 российских захватчиков, два танка, 13 артиллерийских систем врага и 82 единицы автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34, терроризировавший Запорожье.
Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два транспортных самолета Ан-26 и береговые РЛС россиян.
