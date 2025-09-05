22:10  04 сентября
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
18:26  04 сентября
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 06:54

ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских оккупантов и 50 артсистем

05 сентября 2025, 06:54
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 810 оккупантов, два танка и 50 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 86 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:

Ранее сообщалось, что россияне начали активно перемещать технику. По мнению аналитиков ISW, армия РФ сменила приоритет – попытаются полностью захватить Донетчину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты ВСУ фронт потери россиян российская армия
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Ночная атака на Днепропетровщине: сбиты 15 дронов, есть попадание по предприятию
05 сентября 2025, 07:38
С микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей
05 сентября 2025, 07:21
На Сумщине более 60 километров дорог закрыли антидроновыми сетками
05 сентября 2025, 07:09
В ООН отреагировали на российский удар по гуманитарной миссии возле Чернигова
04 сентября 2025, 23:44
В Луганске горит важная российская нефтебаза
04 сентября 2025, 23:29
Настоящие элиты, на которых держится любое государство, это люди, умеющие говорить "нет"
04 сентября 2025, 23:09
В Харьковской области в подземной школе реализуются программы по наверстанию образовательных потерь при поддержке ЮНИСЕФ
04 сентября 2025, 22:52
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
04 сентября 2025, 22:10
В Киевской области полиция ищет молодую компанию, которая издевалась над животным
04 сентября 2025, 21:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »