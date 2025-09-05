ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских оккупантов и 50 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 810 оккупантов, два танка и 50 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 86 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что россияне начали активно перемещать технику. По мнению аналитиков ISW, армия РФ сменила приоритет – попытаются полностью захватить Донетчину.
