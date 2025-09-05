ЗСУ за добу ліквідували ще понад 800 російських окупантів та 50 артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 810 окупантів, два танки і 50 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 86 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що росіяни почали активно переміщувати техніку. На думку аналітиків ISW, армія РФ змінила пріоритет – спробують повністю захопити Донеччину.
